Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
5 часов назад
712
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
1 992
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
28 августа 12:07
947
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 875
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Жильцы дома в Приокском пожаловались на дым от шашлычной
Речь идет о жильцах дома на улице Дачной. По их словам, шашлычная находится напротив. «Вывели огромную трубу и практически ежедневно жарят мясо, что-то жгут… Дым из трубы в прямом смысле валит всем жильцам прямо в окна! Окна открыть и выйти на балкон невозможно, вся одежда и вещи на балконе сразу пропитаны запахом дыма и еды», — сетуют рязанцы.

Фото взято из группы «Типичная Рязань» в «ВК»