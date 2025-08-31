Жильцы дома в Приокском пожаловались на дым от шашлычной
Речь идет о жильцах дома на улице Дачной. По их словам, шашлычная находится напротив. «Вывели огромную трубу и практически ежедневно жарят мясо, что-то жгут… Дым из трубы в прямом смысле валит всем жильцам прямо в окна! Окна открыть и выйти на балкон невозможно, вся одежда и вещи на балконе сразу пропитаны запахом дыма и еды», — сетуют рязанцы.
Фото взято из группы «Типичная Рязань» в «ВК»