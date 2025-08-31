В рязанском наркодиспансере отремонтировали детское отделение
Ремонт проведен в холле и зонах ожидания. Рязанцам напомнили, что амбулаторный прием несовершеннолетних проводится на проезде Яблочкова, дом № 5а. Там работают врачи психиатры-наркологи, психотерапевты, социальный работник. Отмечается, что обратиться можно, в том числе и анонимно, для решения проблем, связанных с употреблением несовершеннолетними психоактивных веществ (алкоголя, наркотиков, никотина). Специалисты проведут диагностику и при необходимости назначат лечение.
