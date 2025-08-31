В Рязани засняли голого мужчину на проезжей части
Кадры сделали в субботу, 30 августа, на проезде Яблочкова. На опубликованном видео видно, как обнаженный мужчина идет по проезжей части. Затем останавливается около светофора и подходит к машинам.
В Рязани засняли голого мужчину на проезжей части. Пост об этом опубликован в группе «ПУВР» в «ВК».
Видео можно посмотреть по