В Рязани поймали подростка за рулем мотоцикла
В Рязани поймали подростка за рулем мотоцикла. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба ГАИ по региону.
