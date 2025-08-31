В лесу под Рязанью нашли редкий гриб
Жительница обнаружила в лесу в Солотче гриб коралловидной формы — рамарию финскую. Справка: Рамария финская (Ramaria fennica) занесена в Красные книги некоторых регионов России, например, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, и ее сбор запрещен. Грибы могут достигать до 15 сантиметров в высоту и до семи сантиметров в диаметре. В открытых источниках нет точной информации, съедобен ли этот вид грибов.
В лесу под Рязанью нашли редкий гриб. Пост об этом опубликован 31 августа в Telegram-канале «Солотча инфо».
Жительница обнаружила в лесу в Солотче гриб коралловидной формы — рамарию финскую.
Справка:
Рамария финская (Ramaria fennica) занесена в Красные книги некоторых регионов России, например, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, и ее сбор запрещен. Грибы могут достигать до 15 сантиметров в высоту и до семи сантиметров в диаметре.
В открытых источниках нет точной информации, съедобен ли этот вид грибов.
Фото: Telegram-канал «Солотча инфо»