Рязанцы попросили откликнуться очевидцев ДТП с участием «Рено»
Авария случилась в субботу, 30 августа, примерно в 18:00, на Северном обходе. Столкнулись «Рено» и «Лада». Автор поста ищет записи с видеорегистратора. Написать можно по ссылке.
Рязанцы попросили откликнуться очевидцев ДТП с участием «Рено». Пост об этом опубликован в соцсетях.
Авария случилась в субботу, 30 августа, примерно в 18:00, на Северном обходе. Столкнулись «Рено» и «Лада».
Автор поста ищет записи с видеорегистратора. Написать ему можно по
Фото: группа «Новости Рязани ВКонтакте»