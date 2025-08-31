Рязанцам рассказали о погоде 1 сентября
В области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер будет южный с переходом на северный, до 10 м/с. Температура воздуха по области ночью составит +10…+15°С. Днем местами ожидается жара. Столбики термометров покажут отметки +25…+30°С.
Рязанцам рассказали о погоде 1 сентября. Прогноз разместила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
