Россиянам напомнили о законах, вступающих в силу в сентябре

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о новых законах, которые вступят в силу в России в сентябре 2025 года. Среди нововведений — комплекс мер по борьбе с мошенниками, усиление контроля за мигрантами и запрет навязывания услуг гражданам. Также с 1 сентября запрещается реклама на нежелательных ресурсах и площадках, доступ к которым ограничен. Кроме того, заработают нормы, защищающие детей от потребления потенциально опасной газосодержащей продукции.

Россиянам напомнили о законах, вступающих в силу с 1 сентября. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

С сентября в России введут комплекс мер, направленных на борьбу с мошенниками. Среди них:

«период охлаждения» при выдаче кредитов, в течение которого не будут осуществляться финансовые операции;

возможность назначать уполномоченных лиц для подтверждения переводов со счетов и получения наличных;

оформление через МФЦ самозапрета на выдачу кредита;

противодействие выводу похищенных денег через мобильный телефон;

внесудебный порядок получения от банков правоохранительными органами информации по операциям, счетам и вкладам граждан и юридических лиц в целях расследования уголовных дел.

Также усиливается контроль за мигрантами. В частности, повышаются действующие и вводятся новые пошлины для иностранцев, приезжающих в Россию.

Кроме того, с сентября запрещается навязывать гражданам дополнительные платные услуги и работы, а также создавать условия, предполагающие изначальное согласие на их приобретение.

Помимо этого, запрещается реклама на нежелательных ресурсах и площадках, доступ к которым ограничен. Ответственность за нарушение предусмотрена для рекламодателя и рекламораспространителя.

Володин добавил, что в стране заработают нормы, защищающие детей от потребления потенциально опасной газосодержащей продукции. Штрафы за продажу несовершеннолетним зажигалок, баллончиков для их заправки составят до двух миллионов рублей.

Также с сентября учителя смогут повышать квалификацию, проходить переобучение только в государственных или муниципальных организациях. Это, по словам Володина, позволит повысить уровень подготовки педагогов и качество образования в целом.