Россиянам напомнили о законах, вступающих в силу в сентябре

Россиянам напомнили о законах, вступающих в силу с 1 сентября. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
С сентября в России введут комплекс мер, направленных на борьбу с мошенниками. Среди них:
- «период охлаждения» при выдаче кредитов, в течение которого не будут осуществляться финансовые операции;
- возможность назначать уполномоченных лиц для подтверждения переводов со счетов и получения наличных;
- оформление через МФЦ самозапрета на выдачу кредита;
- противодействие выводу похищенных денег через мобильный телефон;
- внесудебный порядок получения от банков правоохранительными органами информации по операциям, счетам и вкладам граждан и юридических лиц в целях расследования уголовных дел.
Также усиливается контроль за мигрантами. В частности, повышаются действующие и вводятся новые пошлины для иностранцев, приезжающих в Россию.
Кроме того, с сентября запрещается навязывать гражданам дополнительные платные услуги и работы, а также создавать условия, предполагающие изначальное согласие на их приобретение.
Помимо этого, запрещается реклама на нежелательных ресурсах и площадках, доступ к которым ограничен. Ответственность за нарушение предусмотрена для рекламодателя и рекламораспространителя.
Володин добавил, что в стране заработают нормы, защищающие детей от потребления потенциально опасной газосодержащей продукции. Штрафы за продажу несовершеннолетним зажигалок, баллончиков для их заправки составят до двух миллионов рублей.
Также с сентября учителя смогут повышать квалификацию, проходить переобучение только в государственных или муниципальных организациях. Это, по словам Володина, позволит повысить уровень подготовки педагогов и качество образования в целом.