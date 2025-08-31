Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 31
28°
Пнд, 01
26°
Втр, 02
18°
ЦБ USD 80.33 0.04 30/08
ЦБ EUR 94.05 0.56 30/08
Нал. USD 79.50 / 82.80 31/08 07:00
Нал. EUR 92.00 / 95.50 31/08 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
5 часов назад
711
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
1 991
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
28 августа 12:07
947
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 875
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Россиянам напомнили о законах, вступающих в силу в сентябре
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о новых законах, которые вступят в силу в России в сентябре 2025 года. Среди нововведений — комплекс мер по борьбе с мошенниками, усиление контроля за мигрантами и запрет навязывания услуг гражданам. Также с 1 сентября запрещается реклама на нежелательных ресурсах и площадках, доступ к которым ограничен. Кроме того, заработают нормы, защищающие детей от потребления потенциально опасной газосодержащей продукции.

Россиянам напомнили о законах, вступающих в силу с 1 сентября. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

С сентября в России введут комплекс мер, направленных на борьбу с мошенниками. Среди них:

  • «период охлаждения» при выдаче кредитов, в течение которого не будут осуществляться финансовые операции;
  • возможность назначать уполномоченных лиц для подтверждения переводов со счетов и получения наличных;
  • оформление через МФЦ самозапрета на выдачу кредита;
  • противодействие выводу похищенных денег через мобильный телефон;
  • внесудебный порядок получения от банков правоохранительными органами информации по операциям, счетам и вкладам граждан и юридических лиц в целях расследования уголовных дел.

Также усиливается контроль за мигрантами. В частности, повышаются действующие и вводятся новые пошлины для иностранцев, приезжающих в Россию.

Кроме того, с сентября запрещается навязывать гражданам дополнительные платные услуги и работы, а также создавать условия, предполагающие изначальное согласие на их приобретение.

Помимо этого, запрещается реклама на нежелательных ресурсах и площадках, доступ к которым ограничен. Ответственность за нарушение предусмотрена для рекламодателя и рекламораспространителя.

Володин добавил, что в стране заработают нормы, защищающие детей от потребления потенциально опасной газосодержащей продукции. Штрафы за продажу несовершеннолетним зажигалок, баллончиков для их заправки составят до двух миллионов рублей.

Также с сентября учителя смогут повышать квалификацию, проходить переобучение только в государственных или муниципальных организациях. Это, по словам Володина, позволит повысить уровень подготовки педагогов и качество образования в целом.