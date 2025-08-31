На трассе под Рязанью засняли многокилометровую пробку в сторону города
Затор образовался вечером 31 августа на Большом Рязанском кольце от села Подвязье Рязанского района. Пробка растянулась до деревни Секиотово в сторону областного центра.
На трассе под Рязанью засняли многокилометровую пробку в сторону города. Пост с кадрами опубликован в соцсетях.
Причина случившегося неизвестна. Официальная информация уточняется.