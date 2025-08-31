На трассе в сторону Рязани из-за ДТП образовалась крупная пробка
Авария случилась вечером в воскресенье, 31 августа, перед деревней Фролово Шиловского района. Судя по кадрам, столкнулись «ГАЗель» и фура. Машины получили механические повреждения. По словам очевидцев, на участке дороги растянулась пробка почти на час в сторону Рязани. Согласно данным «Яндекс Карты», затор начинается после деревни Николаевка. На месте происшествия работают полицейские. Официальная информация уточняется.
