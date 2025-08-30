В Рязани на одном участке дороги произошло два ДТП
В Рязани на одном участке дороги произошло два ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале «ТОПОР | Новости Рязани».
ДТП произошли в субботу, 30 августа, на Первомайском проспекте. Одна из аварий случилась на пересечении с улицей Вокзальной, вторая — под мостом.
Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке дороги затруднено.
Официальная информация уточняется.