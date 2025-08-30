Рязань
Список уличных туалетов в Рязани
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
Трамп заявил, что не уверен в перспективах встречи Путина и Зеленского
Однако американский лидер убежден, что трехсторонний контакт России, США и Украины состоится. Кроме того, Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не расходуют каких-либо средств на оказание помощи Украине и не предоставляют ей напрямую военную технику. «Мы продаем технику НАТО. Мы не продаем ее Украине», — указал Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в перспективах встречи российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом он сказал в интервью порталу Daily Caller.

Однако американский лидер убежден, что трехсторонний контакт России, США и Украины состоится.

Кроме того, как отметил Трамп, Соединенные Штаты больше не направляют каких-либо средств на оказание помощи Украине и не предоставляют ей напрямую военную технику.

«Мы продаем технику НАТО. Мы не продаем ее Украине», — указал Трамп.