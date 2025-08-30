Трамп заявил, что не уверен в перспективах встречи Путина и Зеленского

Однако американский лидер убежден, что трехсторонний контакт России, США и Украины состоится. Кроме того, Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не расходуют каких-либо средств на оказание помощи Украине и не предоставляют ей напрямую военную технику. «Мы продаем технику НАТО. Мы не продаем ее Украине», — указал Трамп.

