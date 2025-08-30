Рязанцы на гастрофестивале продегустировали 100-метровый пирог

В субботу, 30 августа, на Лыбедском бульваре прошел гастрофестиваль, приуроченный к празднованию Дня города. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

На гастрофестивале рязанцы и гости города могли познакомиться с блюдами традиционной кухни рязанского края и произведениями народно-художественных промыслов. Главным праздничным лакомством стал 100-метровый пирог.

Также на Лыбедском бульваре раскинулась ярмарка народно-художественных промыслов и продукции предприятий общественного питания. В рамках программы прошел кулинарный конкурс «Мама, Папа, Я — кулинарная семья», мастер-классы от рязанских шеф-поваров с дегустацией.

На ярмарке народно-художественных промыслов проводились демонстрации мастерства и мастер-классы по кружевоплетению, росписи деревянных игрушек, кузнечному ремеслу, росписи фарфора и «грибов с глазами».

Вечером представители Ассоциации кулинаров Рязанского края приготовили огромную сковороду каши-катанки с белыми грибами, которой потом угостили всех желающих.

На главной сцене фестиваль сопровождал концерт «Знай наших!», на котором выступили музыканты из разных городов и стран, которые начинали свой путь к мастерству в Рязани.