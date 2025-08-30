Назван самый подорожавший товар в мире в августе
Самыми подорожавшими товарами стали сорта кофе робуста и арабика. Стоимость первого выросла за месяц в 1,5 раза. Арабика подорожала на 29%. Самым подешевевшим товаром в мире стали пиломатериалы — их цена упала на 19,2%.
Назван самый подорожавший товар в мире в августе. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов.
