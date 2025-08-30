На территории РГУ имени Есенина установили скульптуру «Кот ученый»

Скульптура «Кот ученый» установлена в год 110-летия университета у дуба, возраст которого превышает 140 лет. Ректор РГУ Дмитрий Боков поздравил студентов и коллег с открытием нового арт-объекта, символизирующего мудрость, рассудительность и просвещенность.

На территории РГУ имени С. А. Есенина установили скульптуру «Кот ученый». Об этом сообщила пресс-служба вуза в своих соцсетях.

Скульптура «Кот ученый» установлена в год 110-летия университета у дуба, возраст которого превышает 140 лет.

Ректор РГУ Дмитрий Боков поздравил студентов и коллег с открытием нового арт-объекта, символизирующего мудрость, рассудительность и просвещенность.

Фото РЗН. инфо предоставили в пресс-службе РГУ имени С. А. Есенина