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В Рязанском районе женщина фиктивно прописала у себя дома иностранцев
Полицейские установили, что 35-летняя женщина поставила на миграционный учет двух женщин и мужчину — граждан среднеазиатской республики, за что ей заплатили. При этом подозреваемая знала, что проживать в ее доме в селе Мурмино мигранты не будут. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Полицейские устанавливают возможную причастность фигурантки к другим эпизодам.

Уроженка страны Средней Азии, которая постоянно проживает в Рязанском районе и является гражданкой России, фиктивно прописала у себя дома иностранцев. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба УМВД по региону в соцсетях.

Полицейские установили, что 35-летняя женщина поставила на миграционный учет двух женщин и мужчину — граждан среднеазиатской республики, за что ей заплатили. При этом подозреваемая знала, что проживать в ее доме в селе Мурмино мигранты не будут.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Полицейские устанавливают возможную причастность фигурантки к другим эпизодам.