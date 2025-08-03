В Рязанском районе произошло ДТП с участием «Тойоты»

По словам очевидцев, авария случилась возле поселка Варские Рязанского района. Отмечается, что «Тойота» после ДТП получила серьезные механические повреждения — у нее разбита передняя часть. На месте происшествия работала полиция. Информация о пострадавших и подробности уточняются.