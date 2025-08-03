В Рязанской области пройдут дожди и грозы

Ночью в области будет переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь, гроза, туман. Днем будет облачно. Пройдет дождь, местами сильный, местами ожидается гроза. Ветер будет северо-восточный, с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. При грозе ожидаются порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью составит +14…+19°С, днем — +21…+26°С.