В Рязанской области горела дача

Информация о пожаре в Ряжске поступила 2 августа в 12:40. Возгорание тушили пять человек, две единицы техники. В результате огнем поврежден дачный дом. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Пострадавших нет.