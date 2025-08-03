В Рязанской области горела дача
Информация о пожаре в Ряжске поступила 2 августа в 12:40. Возгорание тушили пять человек, две единицы техники. В результате огнем поврежден дачный дом. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Пострадавших нет.
В Рязанской области горела дача. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в соцсетях.
Информация о пожаре в Ряжске поступила 2 августа в 12:40. Возгорание тушили пять человек, две единицы техники.
В результате огнем поврежден дачный дом.
Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
Пострадавших нет.