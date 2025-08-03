В Рязанской области горели баня и хозпостройка

Баня загорелась в селе Савватьма Ермишинского района 2 августа. В тушении участвовали пять человек, две единицы спецтехники. В результате баня сгорела. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Хозпостройка вспыхнула 2 августа в поселке Лесной Шиловского района. Ее тушили пять человек, две единицы техники. В результате строение повреждено огнем. Площадь пожара — 40 квадратных метров. Пострадавших нет.

В Рязанской области горели баня и хозпостройка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в соцсетях.

Баня загорелась в селе Савватьма Ермишинского района 2 августа. В тушении участвовали пять человек, две единицы спецтехники. В результате баня сгорела. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Хозпостройка вспыхнула 2 августа в поселке Лесной Шиловского района. Ее тушили пять человек, две единицы техники. В результате строение повреждено огнем. Площадь пожара — 40 квадратных метров.

Пострадавших нет.