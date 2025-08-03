В Рязани отключили свет на четырех улицах

Электроэнергии нет по следующим адресам: улица Тимакова; улица Зубковой; улица Советской армии; Олимпийский городок. Бригады РГРЭС осуществляют ремонтно-восстановительные работы. Свет пообещали вернуть в течение четырех часов с момента отключения.