В Рязани отключили свет на четырех улицах
Электроэнергии нет по следующим адресам: улица Тимакова; улица Зубковой; улица Советской армии; Олимпийский городок. Бригады РГРЭС осуществляют ремонтно-восстановительные работы. Свет пообещали вернуть в течение четырех часов с момента отключения.
В Дашково-Песочне отключили свет на четырех улицах. Об этом РЗН. Инфо 3 августа сообщили в городских электросетях.
Электроэнергии нет по следующим адресам:
- улица Тимакова;
- улица Зубковой;
- улица Советской армии;
- Олимпийский городок.
Бригады РГРЭС осуществляют ремонтно-восстановительные работы. Свет пообещали вернуть в течение четырех часов с момента отключения.