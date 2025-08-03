В России появится новый профессиональный праздник

День артиста будут отмечать 17 января — в день рождения первого народного артиста СССР, педагога и создателя системы актерского мастерства Константина Станиславского. Праздник будет являться профессиональным для музыкантов и певцов, артистов театра, кино и цирка. Министерству культуры поручили выпустить нормативный акт, закрепляющий это решение, в ближайшие месяцы.

С 2026 года в России начнут отмечать новый профессиональный праздник — День артиста. Об этом сообщил «Ъ» со ссылкой на распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина.

День артиста будут отмечать 17 января — в день рождения первого народного артиста СССР, педагога и создателя системы актерского мастерства Константина Станиславского.

Праздник является профессиональным для певцов и музыкантов, артистов театра, кино и цирка.

Напомним, с инициативой выступал актер Владимир Машков.