В России должникам могут запретить выдавать разрешение на оружие

Согласно информации ТАСС, у федеральной службы судебных приставов в планах ограничить выдачу лицензий на оружие людям, имеющих непогашенные судебные долги. Как отметила Захаркина, сейчас активно внедряется инициатива о том, что люди, желающие получить оружие, должны не иметь задолженности перед судебными приставами. «Если человек не готов исполнять законы Российской Федерации, зачем ему разрешение о ношении личного оружия, даже если оно охотничье», — заявила замдиректора.

В России должникам могут запретить выдавать разрешение на оружие. Об этом 3 августа сообщили в ТАСС со ссылкой на заместителя директора ФССП Елену Захаркину

Согласно информации ТАСС, у федеральной службы судебных приставов в планах ограничить выдачу лицензий на оружие людям, имеющих непогашенные судебные долги.

Как отметила Захаркина, сейчас активно внедряется инициатива о том, что люди, желающие получить оружие, должны не иметь задолженности перед судебными приставами.

«Если человек не готов исполнять законы Российской Федерации, зачем ему разрешение о ношении личного оружия, даже если оно охотничье», — заявила замдиректора.

Она добавила, что судебных долгов также не должны иметь и люди, получающие государственные награды