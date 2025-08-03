В России должникам могут запретить выдавать разрешение на оружие
Согласно информации ТАСС, у федеральной службы судебных приставов в планах ограничить выдачу лицензий на оружие людям, имеющих непогашенные судебные долги. Как отметила Захаркина, сейчас активно внедряется инициатива о том, что люди, желающие получить оружие, должны не иметь задолженности перед судебными приставами. «Если человек не готов исполнять законы Российской Федерации, зачем ему разрешение о ношении личного оружия, даже если оно охотничье», — заявила замдиректора.
В России должникам могут запретить выдавать разрешение на оружие. Об этом 3 августа
Согласно информации ТАСС, у федеральной службы судебных приставов в планах ограничить выдачу лицензий на оружие людям, имеющих непогашенные судебные долги.
Как отметила Захаркина, сейчас активно внедряется инициатива о том, что люди, желающие получить оружие, должны не иметь задолженности перед судебными приставами.
«Если человек не готов исполнять законы Российской Федерации, зачем ему разрешение о ношении личного оружия, даже если оно охотничье», — заявила замдиректора.
Она добавила, что судебных долгов также не должны иметь и люди, получающие государственные награды