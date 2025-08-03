В Роспотребнадзоре напомнили, как правильно выбирать арбуз и дыню

Как отметили в Роспотребнадзоре, при покупке арбуза нужно обратить внимание на целостность покрова и яркий цвет корки. Отмечается, что светлое пятно на боку должно быть максимально желтым или оранжевым. Зрелый арбуз издает звонкий звук при постукивании и обладает плотной блестящей коркой. Мякоть должна быть красной, сочной и нежной. В Роспотребнадзоре уточнили, что у дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой. Если твердая, то это признак, что она незрелая. Если щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим. От нее обязательно должен исходить аромат.

В Роспотребнадзоре напомнили, как правильно выбирать арбуз и дыню. Об этом в День арбуза сообщила пресс-служба ведомства РИА Новости.

Как отметили в Роспотребнадзоре, при покупке арбуза нужно обратить внимание на целостность покрова и яркий цвет корки. Отмечается, что светлое пятно на боку должно быть максимально желтым или оранжевым. Зрелый арбуз издает звонкий звук при постукивании и обладает плотной блестящей коркой. Мякоть должна быть красной, сочной и нежной.

В Роспотребнадзоре уточнили, что у дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой. Если твердая, то это признак, что она незрелая. Если щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим. От нее обязательно должен исходить аромат.