Риск развития РПП у подростков в России вырос в два раза

Согласно данным «Ъ», в период с 2009 по 2023 год ученые наблюдали за 326 подростками в возрасте от 12 до 18 лет. В младшей возрастной группе уровень риска РПП вырос с 7,9% до 14,9%. Специалисты связали это с более ранним взрослением, увеличением озабоченности внешним видом и активным взаимодействием с соцсетями. В старшей группе, наоборот, доля подростков с риском развития РПП снизилась с 17,3% до 12%.

Российские девочки-подростки в возрасте 12-14 лет стали почти в два раза чаще сталкиваться с риском развития расстройств пищевого поведения (РПП) по сравнению с данными десяти лет назад. Об этом сообщили в издании «Коммерсантъ» со ссылкой на ученых Московского государственного психолого-педагогического университета и Рязанского государственного университета имени Есенина.

Согласно данным издания, в период с 2009 по 2023 год ученые наблюдали за 326 подростками в возрасте от 12 до 18 лет. В младшей возрастной группе уровень риска РПП вырос с 7,9% до 14,9%. Специалисты связали это с более ранним взрослением, увеличением озабоченности внешним видом и активным взаимодействием с соцсетями. В старшей группе, наоборот, доля подростков с риском развития РПП снизилась с 17,3% до 12%.

К факторам, повышающим вероятность развития заболевания, ученые отнесли тревожность, низкую самооценку и зависимость от мнения окружающих. При этом положительное влияние оказывают поддержка семьи, эмпатия и отсутствие перфекционизма.