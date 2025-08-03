Рекордсмен мира Колесников выиграл золото ЧМ на 50-метровке на спине

Колесников преодолел дистанцию за 23,68 секунды, установив рекорд чемпионатов мира. Второе место заняли россиянин Павел Самусенко и Питер Кутце из ЮАР (24,17 секунды). Колесников с 2023 года является рекордсменом мира на этой дистанции (23,55 секунды). Для российских пловцов это второе золото в Сингапуре (после победы в смешанной комбинированной эстафете 4×100 м).

Пловец Климент Колесников из России победил на дистанции 50 метров на спине на чемпионате мира в Сингапуре. Об этом сообщает 3 августа «РБК Спорт».

Колесников преодолел дистанцию за 23,68 секунды, установив рекорд чемпионатов мира.

Второе место заняли россиянин Павел Самусенко и Питер Кутце из ЮАР (24,17 секунды).

В публикации уточнили, что Колесников с 2023 года является рекордсменом мира на этой дистанции (23,55 секунды). Для российских пловцов это второе золото в Сингапуре (после победы в смешанной комбинированной эстафете 4×100 м).