Под Рязанью случилось ДТП с участием мотоцикла

ДТП случилось со стороны Пронска перед поселком Реткино. Судя по фото, в аварию попал мотоциклист. На месте работают сотрудники ГАИ. Информации о пострадавших нет.

Под Рязанью случилось ДТП с участием мотоцикла. Об этом сообщили в группе ВКонтакте «Подслушано у Водителей Рязани» в воскресенье, 3 августа.

ДТП случилось со стороны Пронска перед поселком Реткино. Судя по фото, в аварию попал мотоцикл.

На месте работают сотрудники ГАИ. Информации о пострадавших нет.