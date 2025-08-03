Под Рязанью случилось ДТП с участием мотоцикла
ДТП случилось со стороны Пронска перед поселком Реткино. Судя по фото, в аварию попал мотоциклист. На месте работают сотрудники ГАИ. Информации о пострадавших нет.
Под Рязанью случилось ДТП с участием мотоцикла. Об этом сообщили в группе ВКонтакте «Подслушано у Водителей Рязани» в воскресенье, 3 августа.
ДТП случилось со стороны Пронска перед поселком Реткино. Судя по фото, в аварию попал мотоцикл.
На месте работают сотрудники ГАИ. Информации о пострадавших нет.