Назван процент рязанцев, которые консультируются с врачом онлайн

Выяснилось, что 13% рязанцев консультировались с врачами онлайн в течение последнего года. При этом каждый четвертый из них пользуется сервисами телемедицины на рабочем месте. Женщины используют онлайн консультации вдвое чаще мужчин — 15% против 11% соответственно. Молодежь до 35 лет чаще пожилых: 14% против 7% среди тех, кому более 45 лет.

Назван процент рязанцев которые консультируются с врачом онлайн. Опрос провел сервис SuperJob.

Выяснилось, что 13% рязанцев консультировались с врачами онлайн в течение последнего года. При этом каждый четвертый из них пользуется сервисами телемедицины на рабочем месте.

Женщины используют онлайн консультации вдвое чаще мужчин — 15% против 11% соответственно. Молодежь до 35 лет чаще пожилых: 14% против 7% среди тех, кому более 45 лет.