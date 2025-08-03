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Над Россией за ночь уничтожили 93 беспилотника
60 БПЛА перехватили над Черным морем, 18 — над Воронежской областью, семь — над Белгородской областью, три — над Брянской областью, два — над Курской областью, по одному — над Нижегородской областью, Краснодарским краем, Крымом.

Над Россией за ночь уничтожили 93 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом в воскресенье, 3 августа, сообщило Минобороны в соцсетях.

60 БПЛА силы ПВО перехватили над Черным морем, 18 — над Воронежской областью, семь — над Белгородской областью, три — над Брянской областью, два — над Курской областью, по одному — над Нижегородской областью, Крымом, Краснодарским краем.