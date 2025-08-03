На Солнце зафиксирована самая мощная вспышка за полтора месяца
Взрыв уровня М2.9 зафиксирован в активной области 4168, которая появилась недавно в северном полушарии Солнца. По словам руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева, последний раз более крупное событие — вспышка уровня X1.9 — наблюдалась 20 июня. По информации РИА «Новости», за последние три дня на Солнце зарегистрировано 35 вспышек, 3 августа впервые достигших уровня M. Пока данные о возможных геомагнитных последствиях для Земли отсутствуют. Первые анализы не показывают выбросов солнечного вещества в сторону планеты.
На Солнце зафиксирована самая мощная вспышка уровня М2.9 за полтора месяца. Об этом 3 августа сообщили в РИА «Новости» со ссылкой на руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева.
Взрыв зафиксирован в активной области 4168, которая появилась недавно в северном полушарии Солнца.
По словам руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева, последний раз более крупное событие — вспышка уровня X1.9 — наблюдалась 20 июня.
По информации РИА «Новости», за последние три дня на Солнце зарегистрировано 35 вспышек, 3 августа впервые достигших уровня M.
Пока данные о возможных геомагнитных последствиях для Земли отсутствуют. Отмечается, что первые анализы не показывают выбросов солнечного вещества в сторону планеты.
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