На Солнце зафиксирована самая мощная вспышка за полтора месяца

Взрыв уровня М2.9 зафиксирован в активной области 4168, которая появилась недавно в северном полушарии Солнца. По словам руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева, последний раз более крупное событие — вспышка уровня X1.9 — наблюдалась 20 июня. По информации РИА «Новости», за последние три дня на Солнце зарегистрировано 35 вспышек, 3 августа впервые достигших уровня M. Пока данные о возможных геомагнитных последствиях для Земли отсутствуют. Первые анализы не показывают выбросов солнечного вещества в сторону планеты.

На Солнце зафиксирована самая мощная вспышка уровня М2.9 за полтора месяца. Об этом 3 августа сообщили в РИА «Новости» со ссылкой на руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева.

Взрыв зафиксирован в активной области 4168, которая появилась недавно в северном полушарии Солнца.

По словам руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева, последний раз более крупное событие — вспышка уровня X1.9 — наблюдалась 20 июня.

По информации РИА «Новости», за последние три дня на Солнце зарегистрировано 35 вспышек, 3 августа впервые достигших уровня M.

Пока данные о возможных геомагнитных последствиях для Земли отсутствуют. Отмечается, что первые анализы не показывают выбросов солнечного вещества в сторону планеты.