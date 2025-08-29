Рязань
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
5 часов назад
667
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
1 978
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
28 августа 12:07
941
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 870
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Зеленский: Россия будет избегать встречи с нами, но война все равно закончится
Владимир Зеленский в недавнем заявлении отметил, что Россия будет избегать встреч с ним и продолжит использовать ультимативные заявления, подобные тем, что делает пресс‑секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его мнению, это попытка подготовить российское общество к возможным изменениям в контексте войны. Зеленский подчеркнул, что война рано или поздно закончится, и Путин никуда не денется. Выезд мужчин 18-22 лет не влияет на обороноспособность Украины — массового исхода молодежи нет, кто хотел уехать, уже уехал. Он также обратил внимание на наращивание российской группировки в Запорожье и обеспокоен снижением числа выпускников‑мальчиков в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем недавнем заявлении отметил, что Россия будет делать все возможное, чтобы избежать встречи с ним и продолжит использовать ультимативные заявления, подобные тем, что озвучивает пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости». По мнению Зеленского, такие заявления представляют собой не более чем попытку подготовить российское общество к возможным изменениям в контексте войны.

Зеленский также подчеркнул, что война в конечном итоге закончится, и Путин никуда не денется. Он отметил, что выезд мужчин в возрасте от 18 до 22 лет не влияет на обороноспособность Украины и что массовых выездов молодежи из страны не наблюдается. По его словам, те, кто хотел уехать, уже сделали это.

Президент также акцентировал внимание на ситуации в Запорожье, где Россия накапливает значительное военное группирование.

Он выразил обеспокоенность уменьшением числа мальчиков, заканчивающих школы в Украине, что является негативным трендом для страны.

В то же время Зеленский сообщил о контроле украинских сил на Покровском направлении и активных действиях в Харьковской и Донецкой областях, где противник испытывает трудности.