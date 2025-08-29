Зеленский: Россия будет избегать встречи с нами, но война все равно закончится

Владимир Зеленский в недавнем заявлении отметил, что Россия будет избегать встреч с ним и продолжит использовать ультимативные заявления, подобные тем, что делает пресс‑секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его мнению, это попытка подготовить российское общество к возможным изменениям в контексте войны. Зеленский подчеркнул, что война рано или поздно закончится, и Путин никуда не денется. Выезд мужчин 18-22 лет не влияет на обороноспособность Украины — массового исхода молодежи нет, кто хотел уехать, уже уехал. Он также обратил внимание на наращивание российской группировки в Запорожье и обеспокоен снижением числа выпускников‑мальчиков в Украине.

Зеленский также подчеркнул, что война в конечном итоге закончится, и Путин никуда не денется. Он отметил, что выезд мужчин в возрасте от 18 до 22 лет не влияет на обороноспособность Украины и что массовых выездов молодежи из страны не наблюдается. По его словам, те, кто хотел уехать, уже сделали это.

Президент также акцентировал внимание на ситуации в Запорожье, где Россия накапливает значительное военное группирование.

Он выразил обеспокоенность уменьшением числа мальчиков, заканчивающих школы в Украине, что является негативным трендом для страны.

В то же время Зеленский сообщил о контроле украинских сил на Покровском направлении и активных действиях в Харьковской и Донецкой областях, где противник испытывает трудности.