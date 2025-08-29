Зеленский: Россия будет избегать встречи с нами, но война все равно закончится

Президент Украины Владимир Зеленский в своем недавнем заявлении отметил, что Россия будет делать все возможное, чтобы избежать встречи с ним и продолжит использовать ультимативные заявления, подобные тем, что озвучивает пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости». По мнению Зеленского, такие заявления представляют собой не более чем попытку подготовить российское общество к возможным изменениям в контексте войны.
Зеленский также подчеркнул, что война в конечном итоге закончится, и Путин никуда не денется. Он отметил, что выезд мужчин в возрасте от 18 до 22 лет не влияет на обороноспособность Украины и что массовых выездов молодежи из страны не наблюдается. По его словам, те, кто хотел уехать, уже сделали это.
Президент также акцентировал внимание на ситуации в Запорожье, где Россия накапливает значительное военное группирование.
Он выразил обеспокоенность уменьшением числа мальчиков, заканчивающих школы в Украине, что является негативным трендом для страны.
В то же время Зеленский сообщил о контроле украинских сил на Покровском направлении и активных действиях в Харьковской и Донецкой областях, где противник испытывает трудности.