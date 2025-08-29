В Забайкалье умер еще один сын женщины, скончавшейся на могиле бойца СВО

Еще один сын скончался в семье у женщины из города Балея в Забайкальском крае, которая умерла на могиле погибшего на СВО сына — это уже третьи похороны за месяц. Об этом сообщила «Чита. Ру».

Женщина умерла на могиле сына 24 августа. Отмечается, что она очень переживала из-за трагедии и часто ходила на кладбище. По данным «Чита. Ру», ее сын не мог смириться со смертью брата и матери и скончался 27 августа.

Уточняется, что после похорон матери 28-летний молодой человек возвращался домой в Шелопугино. В дороге он почувствовал сильные боли и остановился у родственников.

Как рассказали местные, родные неоднократно вызывали скорую помощь, но им отказали в выезде, предложив ждать фельдшера. Уточняется, что машина так и не приехала, молодой человек умер из-за язвы.

По мнению соседей, болезнь могла обостриться на фоне нервного напряжения. На похоронах матери он держался на ногах, хотя, как рассказали очевидцы, было видно, что очень тяжело переживает утрату.

«Чита. Ру» выяснила, что молодой человек был усыновленным, но считался родным сыном. После трагедии с погибшим на СВО братом он старался быть рядом с матерью и поддерживать ее.

В семье остались отец и двое несовершеннолетних сыновей. Отмечается, что сейчас горожане активно помогают семье: уже собрали около 100 тысяч рублей на организацию похорон. По данным портала, семья не получала выплат за погибшего на СВО сына, так как мать не успела оформить документы, а отец имеет тяжелую инвалидность.

Фото взято и группы «Плохие новости» в «ВК»