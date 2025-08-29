В Рязанском районе ликвидировали несанкционированную свалку
Управление Россельхознадзора в марте 2025 года обнаружило на участке индивидуального предпринимателя в Рязанском районе несанкционированную свалку. На площади 0,3 гектара складировались стулья, гардины, пластиковые и стеклянные бутылки, обувь, полиэтиленовые пакеты, доски, бревна, рамы, гипсокартон, фрагменты кирпичей, бетона, шифер и автомобильные шины. В июне владельцу участка выдали предписание с требованием устранить нарушения до 15 августа. 22 августа через мобильное приложение МП «Инспектор» специалисты установили, что предприниматель ликвидировал свалку.
Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям