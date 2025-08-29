В Рязанской области загорелся дом
ЧП случилось в деревне Лукьяново Сасовского округа. По информации местных пожарных, у здания полностью сгорела крыша. На тушение выезжали 15 человек и 6 единиц техники. Площадь пожара составила 48 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, причину происшествия и ущерб установят специалисты.
