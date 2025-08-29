В Рязани отключили свет из-за аварии на девяти улицах
Света нет по следующим улицам: Каширина; Павлова; Сенная; Семинарская; Первомайский проспект; Пожалостина; Бутырки; Маргеллова; Некрасова. Восстановление электроснабжения планируется в течение четырех часов с момента отключения.
В Рязани отключили электричество низ-за аварии на девяти улицах. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях.
Света нет по следующим улицам:
- Каширина;
- Павлова;
- Сенная;
- Семинарская;
- Первомайский проспект;
- Пожалостина;
- Бутырки;
- Маргеллова;
- Некрасова.
Восстановление электроснабжения планируется в течение четырех часов с момента отключения.