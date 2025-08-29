В Рязани на улице Островского провалился асфальт
В Рязани на улице Островского провалился асфальт. Об этом в пятницу, 29 августа, сообщает Telegram-канал «Подслушано в Рязани».
Разрушенное дорожное покрытие заметили возле дома № 50, недалеко от пересечения с улицей Стройкова.
«На Островского огромный провал в асфальте, будьте осторожны», — сказано в посте.