В России выявили первый случай заражения лихорадкой чикунгунья
Мужчина прилетел в Москву из Шри-Ланки. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. В Роспотребнадзоре уточнили, что риски распространения инфекции отсутствуют, поскольку она передается только через укусы насекомых. При лихорадке могут возникать боль в суставах, сыпь и слабость.
В России выявили первый случай заражения лихорадкой чикунгунья. Об этом пишет RT со ссылкой на Роспотребнадзор.
