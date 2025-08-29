В России выявили первый случай заражения лихорадкой чикунгунья

Мужчина прилетел в Москву из Шри-Ланки. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. В Роспотребнадзоре уточнили, что риски распространения инфекции отсутствуют, поскольку она передается только через укусы насекомых. При лихорадке могут возникать боль в суставах, сыпь и слабость.

В России выявили первый случай заражения лихорадкой чикунгунья. Об этом пишет RT со ссылкой на Роспотребнадзор.

Мужчина прилетел в Москву из Шри-Ланки. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В ведомстве уточнили, что риски распространения инфекции отсутствуют, поскольку она передается только через укусы насекомых.

При лихорадке могут возникать боль в суставах, сыпь и слабость.