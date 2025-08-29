В России ограничили продолжительность учебного дня в школах
Минпросвещения РФ постановила, что с 1 сентября 2025 года уроки должны начинаться не раньше 8:00 и заканчиваться не позднее 19:00. Единый режим работы общеобразовательных учреждений устанавливает общую норму. Отмечается, что учебные учреждения не должны проводить нулевые занятия или учить детей в три смены.
