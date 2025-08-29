В России останутся два мессенджера — MAX и Telegram, заявили в Госдуме

Мессенджер WhatsApp* может повторить судьбу Viber и постепенно утратить популярность среди российских пользователей. Такое мнение выразил Антон Горелкин, первый зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, в подкасте «Законный вопрос». Депутат заявил о возможной «пессимизации» WhatsApp* в России, предсказывая, что пользователи будут все чаще переходить на альтернативные платформы, такие как Telegram и MAX. *принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ

Горелкин отметил, что в будущем на российском рынке мессенджеров могут выделиться два основных игрока — Telegram и MAX. Однако он считает, что MAX имеет все шансы занять лидирующие позиции, в то время как доля Telegram будет незначительно сокращаться.

Ранее в июле депутат также упоминал о вероятном уходе WhatsApp* с российского рынка из-за его принадлежности к компании Meta*, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России.

