В Кремлевском парке рязанские специалисты обследовали липы
Специалисты Центра защиты леса Рязанской области провели фитопатологическое обследование лип в Кремлевском парке в Рязани. Об этом сообщили на сайте ведомства. Обследование инициировали после того, как на деревьях появился беловатый налет, что вызвало обеспокоенность служб благоустройства города. По результатам проверки выяснилось, что налет образован вегетативными колониями гриба Ателии паутинистой (Athelia arachnoidea). Этот гриб паразитирует на деревьях, пораженных лишайниками, и обволакивает их, лишая их способности к фотосинтезу, что приводит к гибели лишайников. Однако директор филиала ФБУ «Рослесозащита» — «Центр защиты леса Рязанской области», Галина Кононова, успокоила жителей, отметив, что для лип и других деревьев сквера этот гриб не представляет угрозы.
Фото: Центр защиты леса Рязанской области