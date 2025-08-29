В Госдуме призвали создать список запретных профессий для мигрантов
В России может появиться список запретных профессий для иностранных граждан. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на депутата Дмитрия Гусева. По его словам, иностранцы приезжают жить в Россию под видом работы. «Возникает вопрос с защитой трудовых прав наших граждан, когда за более низкую оплату на работу принимают мигранта, а не россиянина. Там, где мигрантов быть не должно, должны работать наши люди», - отметил Гусев.
