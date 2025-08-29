Трем селам в Рязанской области присвоено звание «Рубеж воинской доблести»
«За мужество, стойкость и самоотверженные действия, проявленные защитниками Отечества в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов при защите населенных пунктов Скопинского района Рязанской области, присвоить почетное звание „Рубеж воинской доблести“ населенным пунктам», — написано в распоряжении губернатора Павла Малкова. Звание присвоили рабочему поселку Павелец, селу Кремлево и селу Павелец.
Трем населенным пунктам в Скопинском районе присвоили звание «Рубеж воинской доблести». Соответствующее распоряжение губернатора опубликовали «Рязанские ведомости».
