SuperJob: в Рязани удаленно работает менее 10% сотрудников компаний

В компаниях, которые практикуют удаленный формат, он зачастую затрагивает лишь небольшую часть коллектива. 75% опрошенных указали, что дистанционного работает менее 10% человек. Еще 7% компаний сообщили, что такие сотрудники составляют от 10 до 20% штата. Чаще всего дистанционно работают IT-специалисты — в 38% компаний. Сотрудники сферы продаж и инженеры работают удаленно в каждой пятой компании. В топ-5 также вошли эйчары, сотрудники бухгалтерии и финансовых служб. В структуре удаленной занятости также представлены такие сферы деятельности как закупки, call-центр, юриспруденция и маркетинг.

В Рязани удаленно работает менее 10% сотрудников компаний. Об этом 29 августа сообщает SuperJob.

