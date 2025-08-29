С начала года в Рязани выявили почти 1500 нарушений за незаконную торговлю

С начала 2025 года в Рязанской области привлекли к административной ответственности 1499 нарушителей за незаконную торговлю. Данными поделилась администрация города у себя на сайте. Общая сумма наложенных штрафов составила 4 261 800 рублей. Администрация также напомнила о штрафах за торговлю и оказание услуг вне установленных мест. Для граждан ­- от 3 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц — от 10 000 до 15 000 рублей, а для юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей.