С начала года более восьми тысяч рязанцев оштрафовали за парковку на газонах

Всего с начала года в Рязани 8225 нарушителей привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов за парковку на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках составила восемь миллионов 225 тысяч рублей.