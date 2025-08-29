С начала года более восьми тысяч рязанцев оштрафовали за парковку на газонах
Всего с начала года в Рязани 8225 нарушителей привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов за парковку на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках составила восемь миллионов 225 тысяч рублей.
С начала 2025 года более восьми тысяч рязанцев оштрафовали за парковку на газонах. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
