С 1 сентября школьные и родительские чаты перейдут в MAX
«Я сам перешел на MAX и вижу много знакомых родителей. Несмотря на антирекламу, я надеюсь, что все пройдет нормально. Переход на новый мессенджер всегда вызывает определенные беспокойства, но важно пробовать новые решения», — добавил он.

По словам Оболонского, такие мессенджеры, как Telegram и WhatsApp*, утратили доверие из-за широкой распространенности мошеннических схем. Он подчеркнул, что оставлять эту проблему без решения было бы недопустимо.

*Принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ