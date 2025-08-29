С 1 сентября школьные и родительские чаты перейдут в MAX

С 1 сентября все школьные и родительские чаты в Москве будут переведены в мессенджер MAX, что, по мнению экспертов, поможет оградить детей и родителей от мошенников. Об этом сообщил «Абзац» со ссылкой на сопредседателя всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» Юрия Оболонского. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подтвердила, что переход на новый мессенджер является частью инициативы по повышению безопасности общения среди родителей и школьников. Оболонский отметил, что несмотря на некоторые опасения, связанные с переходом, он не заметил ничего негативного в использовании MAX.

«Я сам перешел на MAX и вижу много знакомых родителей. Несмотря на антирекламу, я надеюсь, что все пройдет нормально. Переход на новый мессенджер всегда вызывает определенные беспокойства, но важно пробовать новые решения», — добавил он.

По словам Оболонского, такие мессенджеры, как Telegram и WhatsApp*, утратили доверие из-за широкой распространенности мошеннических схем. Он подчеркнул, что оставлять эту проблему без решения было бы недопустимо.

*Принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ