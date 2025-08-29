Рязань
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
5 часов назад
654
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
1 976
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
28 августа 12:07
940
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 870
Рязанский приборный завод поставил первую партию тонометров ТГДц-01 в Республику Беларусь

Государственный Рязанский приборный завод (входит в Концерн «Радиоэлектронные технологии», Госкорпорации Ростех) поставил дилерам Республики Беларусь первую партию цифровых портативных тонометров внутриглазного давления ТГДц-01 diathera.

Предприятие КРЭТ в настоящее время выпускает четыре модели приборов для измерения внутриглазного давления (ВГД) торговой марки diathera. В разработке завода реализован качественно новый подход к процессу измерения: через верхнее веко в зоне склеры, без контакта с роговицей глаза. Офтальмотонометры позволяют быстро, безопасно, безболезненно и без использования анестезии выявлять и контролировать повышенное внутриглазное давление, являющееся одним из признаков глаукомы — опасного заболевания, ведущего к слепоте.

«Наш завод более 20 лет выпускает приборы для измерения внутриглазного давления. В этой сфере у нас богатый опыт разработки и производства, а эффективность нашей продукции подтверждена многочисленными научными исследованиями и результатами практического применения в различных медицинских учреждениях», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

По его словам, в Белоруссию ранее уже поставлялась модель ИГД-03, которая измеряет внутриглазное давление в одно касание и применяется при диспансеризации. Она отлично себя зарекомендовала, а вот офтальмотонометр ТГДц-01 появился в этой стране впервые. Он незаменим в практике врачей, которые наблюдают пациентов со сложной клинической картиной. Эта модель обеспечивает высокую точность результата за счет проведения серии последовательных измерений.

Тонометр ТГДц-01 внесен в Государственный реестр средств измерений и стандартных образцов Республики Беларусь. Техническое обслуживание тонометра будет организовано на территории страны.