Рязанских предпринимателей оштрафовали за использование героев «Союзмультфильма»

По трем искам АО «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм» к рязанским предпринимателям вынесли решения. Соответствующая информация содержится в картотеке дел регионального Арбитражного суда.
Согласно документам, индивидуальный предприниматель Ирина Гусынина должна выплатить 20 тысяч рублей в качестве компенсации за нарушение прав на товарный знак и изображение «Попугая Кеши».
Также оштрафовали еще двоих ИП за использование «Чебурашки». Индивидуальных предпринимателей Маила Гульмамедова и Татьяну Колдину обязали выплатить «Союзмультфильму» по 20 тысяч рублей в качестве компенсации за нарушение прав.
По открытым данным, Гусынина занимается торговлей товарами в неспециализированных магазинах, Гульмамедов — продажей химических продуктов, Колдина — косметическими товарами и предметами личной гигиены.
Фото: кадр из мультфильма «Чебурашка»