Рязанская ГАИ попросила помощи в поиске свидетелей ДТП с ребенком
Авария случилась 18 августа 2025 года примерно в 20:20 в областном центре возле дома № 164 по улице Мервинской. По предварительной информации, водитель на средстве индивидуальной мобильности сбил ребенка и скрылся с места происшествия. Любую информацию о происшествии просят сообщать по адресу: г. Рязань ул. Лесная д. 28 каб. 211 тел/факс (4912) 29-95-86, 29-76-68.
Рязанская ГАИ попросила помощи в поиске свидетелей ДТП с ребенком. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Авария случилась 18 августа 2025 года примерно в 20:20 в областном центре возле дома № 164 по улице Мервинской. По предварительной информации, водитель на средстве индивидуальной мобильности сбил ребенка и скрылся с места происшествия.
Любую информацию о происшествии просят сообщать по адресу: г. Рязань ул. Лесная д. 28 каб. 211 тел/факс (4912) 29-95-86, 29-76-68.