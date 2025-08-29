Рязань
Все публикации →
Россиянам рассказали, как мошенники обманывают подростков
Россиянам рассказали, как мошенники обманывают подростков. Об этом 29 августа сообщили в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

По данным МВД, аферисты обманывают подростков в пять этапов. Сначала мошенники находят несовершеннолетних в соцсетях, играх, чатах.

Затем, на втором этапе, завоевывают доверие и представляются «курьерами», «специалистами техподдержки» или «учителями». После злоумышленники создают срочную ситуацию и сообщают, например, что аккаунт заблокирован, произошла ошибка в доставке.

На третьем этапе аферисты используют давление и изоляцию: подключают «следователя» и угрожают арестовать родителей. Затем они переводят общение в Telegram и запрещают несовершеннолетнему говорить с семьей.

На четвертом этапе мошенники принуждают к действиям, например, просят «перевести средства на безопасный счет», «пройти проверку».

В итоге, как указали в МВД, злоумышленники получают деньги, блокируют жертву и исчезают.